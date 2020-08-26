Названо лучшее время для устройства на работу

Последние дни августа являются лучшим временем для трудоустройства на работу. Пока предложения о вакансиях превышают спрос, зафиксировали аналитики компании Superjob.

Уровень активности работодателей восстановился на 102% от докризисного уровня после снятия ограничительных мер, опередив показатели 2017—2019 годов, пишет газета «Известия». Однако, как отмечают специалисты, к середине осени активность соискателей также превысит докризисные значения: вернутся студенты, а люди из провинции снова потянутся в мегаполисы.

«Значительная часть людей еще не приступала к поискам работы: они либо на дачах, либо вернулись в регионы и, вероятнее всего, начнут выходить на рынок с наступлением осени. Получается, что сейчас лучшее время для поиска работы: рынок вакансий восстановился, а конкуренция за рабочие места ниже обычной», — подчеркнули в Superjob.

Представитель сервиса по поиску работы hh.ru Александр Джабаров также отметил рост вакансий на сайте. По его словам, спрос на рынке труда в конце лета почти полностью восстановился до своих прошлогодних показателей.