Пенсионный фонд предложили ликвидировать

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Они только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа», — заявил Миронов.
«Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС», — сказал Миронов.
«Отчёт Счетной палаты о работе Пенсионного фонда и состоянии его баз данных приводит в ужас. Хуже всего то, что от этих технических ошибок и бардака страдают самые социально незащищенные люди: пенсионеры и получатели пособий», — сказал парламентарий.