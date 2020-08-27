Пенсионный фонд предложили ликвидировать

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В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России 

ИА Regnum и ещё 22 3 часа назад
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР) , передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Они только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа», — заявил Миронов.

Он считает необходимым отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета.

«Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС», — сказал Миронов.

Счетная палата РФ выявила серьезные нарушения в работе ПФР, из-за системных ошибок пенсионеры недополучают пенсии.

«Отчёт Счетной палаты о работе Пенсионного фонда и состоянии его баз данных приводит в ужас. Хуже всего то, что от этих технических ошибок и бардака страдают самые социально незащищенные люди: пенсионеры и получатели пособий», — сказал парламентарий.

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Личный счет , Видео , Сергей Миронов , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия , Счетная палата , ИА REGNUM
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