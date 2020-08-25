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Объем продаж поддельных люксовых товаров в российских соцсетях превысил 23 млрд рублей — исследование 

RB.ru 25 августа 2020
Россияне спустили миллиарды на подделки люкса
Фото: ТАСС
Согласно исследованию компании по борьбе с контрафактом и защите брендов BrandMonitor, в 2020 году объем продаж контрафактного люкса в российских соцсетях превысил 23 млрд рублей. Основные каналы сбыта — Instagram, «ВКонтакте», Telegram. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе BrandMonitor.
Отмечается, что социальные сети являются одними из основных каналов продаж контрафактного люкса в России. Всего насчитывается около 192 тысяч аккаунтов, торгующих репликами известных марок. В среднем аккаунт с 10 тысячами подписчиков зарабатывает до 450 тысяч рублей в месяц.
По данным BrandMonitor, примерно 80% таких страниц специализируется на одном бренде и работает не дольше года. Остальные 20% живут полутора до двух лет и продают реплики товаров разных марок.
Исходя из проведенной оценки цитируемости крупных брендов в соцсетях, за два года с июня 2018 года было опубликовано примерно 5 млн постов о продаже брендовых вещей. Из них не менее 3,5 млн предложений — контрафакт.
Подделка выявлялась по нескольким факторам:
  • наличие характерных слов-триггеры, например, реплика и копия;
  • несоответствие оригиналу, например, по модели или расцветке;
  • тестовые закупки с дальнейшей экспертизой.
Исследование также показало, что в 2020 году каждый месяц появляется почти 9 тысяч новых аккаунтов фейковых товаров. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

«Скорость появления новых аккаунтов делает практически невозможным расследование деятельности каждого аккаунта. Продавцы фейка в соцсетях — это часто не физические лица, а организованные преступные группы», — комментирует основатель BrandMonitor Юрий Вопилов.

У каждого третьего онлайн-поставщика есть шоурум в Москве, у каждого десятого — офлайн-магазины в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Шоурумы в других городах-миллионниках есть у 3–7% продавцов поддельных люксовых товаров.
В среднем ежемесячная прибыль одного такого аккаунта составляет 115 тысяч рублей. Оплата, как правило, осуществляется наличными курьеру или переводом на карту (95% — Сбербанк, 4% — Тинькофф Банк). Основной канал связи с подписчиками — WhatsApp.
Ожидается, что к 2025 году оборот «теневого» рынка товаров люкс-класса достигнет €320–365 млрд
BrandMonitor — технологическая компания по борьбе с контрафактом и защите брендов в интернете и офлайн. Компания специализируется на защите интеллектуальной собственности. По собственным данным, она представляет интересы более 250 крупных производителей товаров и услуг, большинство из которых входит в список Fortune 500.
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