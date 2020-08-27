Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.10
$
75.30
88.90
89.00
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.70
86.82
Индексы и котировки Brent
46.12
–0.17 Золото
1941.98
–0.02 РТС
1273.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1822
+0.0037
12.08
1.1785
24.08
16.08
02.08

Несите евро: банки вводят «налог» на валютные счета 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Российские банки вводят «налог» на валютные счета
Фото: РИА Новости
Российские банки начали вводить комиссии за обслуживание счетов в евро, чтобы покрыть убытки от отрицательной ставки, введенной Европейским центральным банком (ЕЦБ). Аналитики уверены, что в ближайшее время число таких банков будет только расти, но при этом хранить сбережения в валюте все равно будет выгодно.
Кредитные организации в России вводят плату за обслуживание счетов, номинированных в европейской валюте, пишут «Известия». Основная причина — отрицательная ставка ЕЦБ, из-за которой банки теряют деньги просто ведя такие счета.
Опрошенные изданием эксперты сравнили эту меру с введением отрицательных ставок по вкладам в иностранной валюте: хотя такая мера и обсуждалась раньше, в декабре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в стране нет необходимости разрешать применять отрицательные ставки. Поэтому банки выходят из положения, вводя плату за обслуживание как своего рода налог на валютные счета.

Так будет везде

По данным «Известий», одним из первых такую комиссию ввел Газпромбанк: там комиссия составляет 300 рублей, если за последний год по счету не было приходных или расходных операций. Не попадают под комиссию счета, у владельцев которых есть другие продукты банка, например — зарплатная карта.
В банке «Санкт-Петербург» аналогичную комиссию ввели с 17 августа, причем в отличие от Газпромбанка там ее платят владельцы счетов, среднемесячный остаток по которым составляет более 3,5 тыс. евро — в этом случае клиент платит 0,1% от суммы.
Альфа-банк присоединится к этим двум банкам с 1 сентября. Там комиссия тоже составит 0,1% от суммы на счете (не менее 10 и не более 100 евро), но действовать будет по-разному для обычных и премиальных клиентов: первые будут платить при остатке более пяти, вторые — более 50 тысяч евро. Но если на счете в евро будет менее 10% от суммарного остатка по всем рублевым счетам того же клиента, комиссию взимать не будут.
Подобные комиссии существуют и в Росбанке, правда касаются они более крупных сумм — от 100 тыс. евро.
Но это не значит, что комиссии там никогда не появятся. В комментарии изданию председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч предположил, что отрицательная ставка в Европе сохранится еще три года, так что введение подобных комиссий в остальных российских банках — вопрос времени.
Тем более клиенты, которые хранят свои сбережения в евро, в целом не против платить комиссии за сохранность своих денег. Дело в том, что держать такие суммы дома наличными небезопасно, а аренда банковской ячейки обходится дороже. Поэтому единственный способ безопасно хранить деньги — на счете в банке.
Это в любом случае выгоднее, чем держать рубли на вкладе, поскольку ставки по депозитам в России уверенно стремятся к уровню инфляции из-за того что Банк России продолжает снижать ключевую ставку.
И несмотря на то, что какой-то процент такие вклады еще дают, доходность от покупки валюты на практике оказывается гораздо выше, по крайней мере — в этом году. Напомним, что в начале года в России один евро стоил 69,3 рубля, а по итогам торгов 26 августа — 89,24 рубля.
Но есть вероятность, что доходность рублевых вкладов в обозримом будущем все же вырастет. По словам старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, среднесрочные изменения конъюнктуры на мировых рынках могут привести к росту инфляции, в том числе и в России. В этом случае ЦБ будет вынужден поднять ключевую ставку, и проценты по депозитам подтянутся вслед за ней.
Отметим, что не все россияне даже в этом случае решат снова положить свои сбережения на банковский вклад. Дело в том, что на фоне падения ключевой ставки многие из них обратились к другому, ранее не очень популярному в стране способу, и в надежде получить более высокую доходность по своим сбережениям отправились на биржу.
По данным ЦБ во втором квартале этого года количество физических лиц на брокерском обслуживании выросло почти до 6 млн человек — показатель прибавил 19,4% к первому кварталу. При этом многие из них открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), позволяющие получать налоговый вычет от суммы вложенных средств. Прибавляя к этому покупку наименее рисковых активов — тех же государственных облигаций — они получают более высокую доходность, чем на банковских вкладах.
Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
Газета.Ru: последние новости
Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам Эксперт советует удалять СМС с конфиденциальными данными Эксперт советует удалять СМС с конфиденциальными данными
Комментарии
Личный счет , Статьи , Эльвира Набиуллина , Газпромбанк , Росбанк , Банк "Санкт-Петербург" , ФФИН Банк , Центральный банк России , ЕЦБ , Альфа-банк , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о «тайных» списаниях денег с карт
Россиян предупредили о «тайных» списаниях денег с карт
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
Новости партнеров
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Пенсионный фонд предложили ликвидировать
02:34
Пенсионный фонд предложили ликвидировать
Личный счет
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Черным коллекторам придумали наказание
00:58
Черным коллекторам придумали наказание
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение