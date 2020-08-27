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Бизнес предложил запретить возврат купленных через интернет товаров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Представители сферы интернет-торговли предлагают уравнять ее с обычным ритейлом в отношении правил возврата определенных товаров.
Глава комитета Торгово-промышленной палаты по электронной коммерции Алексей Федоров пояснил, что речь идет о гаджетах, белье, парфюмерии, косметике, предметах личной гигиены и бытовой химии. Данные товары, приобретенные в обычном магазине, не подлежат возврату, если в них не выявлен брак.
Вместе с тем «Правила продажи товаров дистанционным способом» не содержат подобной нормы — соответственно, возврат таких товаров, приобретенных через интернет, не запрещен даже при надлежащем качестве.
Единственные условия — возврат должен быть осуществлен в течение семи дней после покупки, товарный вид должен быть сохранен.
Однако продать такой товар после возврата интернет-ритейлер уже не сможет.
Комитет в ближайшие дни предложит Минпромторгу внести корректировки в законодательство с тем, чтобы уравнять в правах обычный и онлайн-ритейл, цитируют Федорова «Известия».
Ранее были названы способы защититься от мошенников во время онлайн-шопинга.
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Комментарии 2
Личный счет , Видео , Компании , Алексей Федоров , Минпромторг , Торгово-промышленная палата , газета "Известия"
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