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Флористы назвали среднюю стоимость букета к 1 сентября 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Названа средняя стоимость букета к 1 сентября
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники цветочных магазинов озвучили, сколько будет стоить традиционный букет в школу к 1 сентября. Его цена составит 1-2 тысячи рублей.
Это средний чек покупки, утверждают владельцы магазинов, в прошлые годы он был гораздо больше. При этом сохраняется спрос на приобретение более маленьких цветочных композиций, чтобы ребёнку было удобнее его нести, пишет РИА Новости.
Эти букеты стоят уже от 1300 до 1500 рублей. Но родители редко покупают очень дорогие букеты дороже пяти тысяч рублей. Букеты в этом году подорожали, хотя владельцы цветочных магазинов уверяют, что стараются держать их на уровне прошлого года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты аналитического центра «Авито» выяснили, сколько будет стоить полная «боевая» готовность к школе в новом учебном году. Стоимость подготовки ребёнка к учёбе возросла более чем вдвое.
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