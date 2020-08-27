Россиянам хотят запретить возвращать интернет-покупки

По новым правилам продажи товаров в интернете россиянам могут запретить возвращать некоторые виды покупок. Речь идет о смартфонах, косметике, нижнем белье и сложной бытовой технике без брака и изъянов, пишут "Известия".

Сейчас покупатель может вернуть любой не бракованный товар в течение 7 дней при сохранении товарного вида. При этом такие продукты как шампуни и белье онлайн-магазин заново продать уже не сможет, передает "Уралинформбюро".

Действующие "Правила продажи товаров дистанционным способом" действуют до конца 2020 года, Минпромторг готовит новый нормативно-правовой акт. В вопросе определения отношений между покупателем и продавцом мнения разделились — представители онлайн-торговли хотят, чтобы их уравняли в правах с обычными магазинами. Там качественную технику, косметику и другие виды невозвратного товара сдать обратно нельзя.

Главный аргумент противников нововведения — отсутствие возможности увидеть товар вживую. Поэтому, считают эксперты, право возврата не подошедших покупок должно сохраниться за потребителем.