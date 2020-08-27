Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.45
$
75.70
89.25
89.50
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.50
87.00
Индексы и котировки Brent
46.19
–0.19 Золото
1943.86
+0.20 РТС
1267.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1829
+0.0044
12.08
1.1785
24.08
16.08
02.08

У россиян могут отнять право на возврат интернет-покупок 

Уралинформбюро 1 час назад
Россиянам хотят запретить возвращать интернет-покупки
Фото: depositphotos.com
По новым правилам продажи товаров в интернете россиянам могут запретить возвращать некоторые виды покупок. Речь идет о смартфонах, косметике, нижнем белье и сложной бытовой технике без брака и изъянов, пишут "Известия".
Сейчас покупатель может вернуть любой не бракованный товар в течение 7 дней при сохранении товарного вида. При этом такие продукты как шампуни и белье онлайн-магазин заново продать уже не сможет, передает "Уралинформбюро".
Действующие "Правила продажи товаров дистанционным способом" действуют до конца 2020 года, Минпромторг готовит новый нормативно-правовой акт. В вопросе определения отношений между покупателем и продавцом мнения разделились — представители онлайн-торговли хотят, чтобы их уравняли в правах с обычными магазинами. Там качественную технику, косметику и другие виды невозвратного товара сдать обратно нельзя.
Главный аргумент противников нововведения — отсутствие возможности увидеть товар вживую. Поэтому, считают эксперты, право возврата не подошедших покупок должно сохраниться за потребителем.
Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
Уралинформбюро: последние новости
"Мертвые души" и двойные счета Пенсионного фонда России "Мертвые души" и двойные счета Пенсионного фонда России Мошенники добрались до Системы быстрых платежей Мошенники добрались до Системы быстрых платежей Названы профессии самых довольной зарплатой россиян Названы профессии самых довольной зарплатой россиян
Комментарии 2
Личный счет , Минпромторг , газета "Известия" , Уралинформбюро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Эрдоган анонсировал миру «очень хорошую новость»
Эрдоган анонсировал миру «очень хорошую новость»
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Богатейший в мире человек стал еще богаче
00:45
Богатейший в мире человек стал еще богаче
Компании
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение