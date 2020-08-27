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НПФ столкнутся с оттоком средств пенсионных накоплений 

Финмаркет и ещё 2 31 минуту назад
НПФ столкнутся с оттоком пенсионных накоплений
Фото: РИА Новости
В конце июля Пенсионный фонд России (ПФР) впервые в истории накопительной пенсии зафиксировал превышение желающих вернуться из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ПФР над теми, кто сделал выбор в пользу частного фонда. В начале следующего года такая динамика переходной кампании может реализоваться в нетто-отток клиентов из системы НПФ, что сократит обязательства фондов. Тенденция накладывается на все увеличивающиеся выплаты НПФ, которые в 2020 году достигнут максимума в 20 млрд руб. Также впервые в истории число получателей накопительных пенсий превысит 100 тыс. человек, а выплаченные им суммы — 1 млрд руб., пишет "Коммерсант".
Устойчивое увеличение выплат наблюдается уже сейчас. За пять лет объем платежей НПФ застрахованным лицам и их наследникам вырос почти в три раза. Основную массу составляют единовременные выплаты, на которые сейчас приходится более 70% всех выплаченных денег по ОПС. Менее четверти средств получили правопреемники умерших застрахованных лиц. Самую маленькую долю в составе общих выплат занимают пожизненная пенсия и срочная пенсионная выплата (более 5%).
Начиная с 2022 года, по оценке "Коммерсанта", объем пенсионных выплат резко ускорит рост — произойдет его удвоение-утроение, до 50-60 млрд руб. в год.
Основная доля платежей с постепенным сокращением за счет увеличения срочных и пожизненных пенсий продолжит носить единовременных характер.
ЦБ в своем прогнозе на основе данных фондов на конец 2017 года рассчитывал, что их суммарные выплаты в период с 2020 года по 2025 год будут составлять чуть более 150 млрд руб. Регулятор в прошлом году на основании агрегированного портфеля НПФ оценивал, что "ввиду значительного объема ликвидных активов по пенсионным накоплениям" проблем у фондов с выплатами не будет. И свои оценки не пересматривает.
Однако в целом по системе выплаты повлияют на активы частных фондов, которые при оптимистичном сценарии до начала массовых выплат мужчинам в 2027 году будут стагнировать, а затем начнут снижаться. И для этого сформировались все предпосылки.
Привлечение новых клиентов из ПФР в систему НПФ в связи с мерами, принятыми регулятором, почти прекратились, наоборот, возникает нетто-отток граждан.
При негативном сценарии сокращение активов будет происходить уже с начала массовых выплат. Но даже при благоприятных условиях инвестиционный ресурс НПФ в масштабах экономики откатится к уровням 2015 года. В итоге фонды рискуют никогда не стать долгосрочными инвесторами и ждут нового реформирования системы пенсионных накоплений.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Пенсионный фонд РФ , Центральный банк России
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