Счета некоторых россиян обложили комиссией

банк «Санкт-Петербург», Альфа-банк и Газпромбанк. Несколько российских банков решили ввести комиссии за обслуживание счетов в евро. Как пишут «Известия», в их числе оказались

Так в Газпромбанке, комиссия для счетов в евро с 1 августа составит 300 рублей, если за последний год владелец счета не совершал приходных или расходных операций. Если у владельца счета есть зарплатная карта Газпромбанка, комиссия его не коснется.

В банке «Санкт-Петербург» комиссионное вознаграждение в 0,1 процента от суммы остатка будет действовать с 17 августа для счетов, на которых среднемесячный остаток превышает 3,5 тысячи долларов.

В Альфа-банке с 1 сентября 2020 года для счетов в евро будет введена комиссия в 0,1 процента (минимум десять евро, максимум — сто евро). Ее начнут взимать при остатках более 50 тысяч евро для премиальных клиентов и пять тысяч евро для всех остальных.

Комиссию за открытие и ведение валютных счетов не берут в Сбербанке ВТБ , МКБ, «ЮниКредите» , «Райффайзене», Совкомбанке , «Зените», «Хоум Кредите».

В Альфа-банке объяснили, что из-за отрицательной ставки Европейского центробанка по вкладам в евро валютные вклады стали убыточны для банков.

Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч отметил, что евро с начала года подскочил на 30 процентов к рублю и на пять процентов к доллару. Из-за этого вклад в евро стал в разы доходнее, чем стандартный рублевый депозит. По словам Салыча, клиенты готовы доплачивать за то, чтобы хранить деньги в евро.