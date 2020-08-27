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Банки обложили комиссией счета некоторых россиян 

Мария Иванова 2 часа назад
Счета некоторых россиян обложили комиссией
Фото: РИА Новости
Несколько российских банков решили ввести комиссии за обслуживание счетов в евро. Как пишут «Известия», в их числе оказались банк «Санкт-Петербург», Альфа-банк и Газпромбанк.
Так в Газпромбанке, комиссия для счетов в евро с 1 августа составит 300 рублей, если за последний год владелец счета не совершал приходных или расходных операций. Если у владельца счета есть зарплатная карта Газпромбанка, комиссия его не коснется.
В банке «Санкт-Петербург» комиссионное вознаграждение в 0,1 процента от суммы остатка будет действовать с 17 августа для счетов, на которых среднемесячный остаток превышает 3,5 тысячи долларов.
В Альфа-банке с 1 сентября 2020 года для счетов в евро будет введена комиссия в 0,1 процента (минимум десять евро, максимум — сто евро). Ее начнут взимать при остатках более 50 тысяч евро для премиальных клиентов и пять тысяч евро для всех остальных.
Комиссию за открытие и ведение валютных счетов не берут в Сбербанке, ВТБ, МКБ, «ЮниКредите», «Райффайзене», Совкомбанке, «Зените», «Хоум Кредите».
В Альфа-банке объяснили, что из-за отрицательной ставки Европейского центробанка по вкладам в евро валютные вклады стали убыточны для банков.
Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч отметил, что евро с начала года подскочил на 30 процентов к рублю и на пять процентов к доллару. Из-за этого вклад в евро стал в разы доходнее, чем стандартный рублевый депозит. По словам Салыча, клиенты готовы доплачивать за то, чтобы хранить деньги в евро.
Как сообщал «Рамблер», вечером 26 августа евро на Московской бирже взлетел на 43,5 копейки, до 89,62 рубля впервые с февраля 2016-го.
Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
Комментарии 5
Личный счет , Газпромбанк , Банк ВТБ , Совкомбанк , Банк "Санкт-Петербург" , Сбербанк России , ФФИН Банк , Московская биржа , ЮниКредит Банк , ЕЦБ , Альфа-банк , газета "Известия"
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