Как вернуть дважды списанные с карты деньги 

Преподаватель университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, что владельцы банковских карт могут столкнуться с повторным списанием денег за старые покупки. Об этом сообщает «Прайм».

По словам Рогачевского, повторное списание происходит из-за технических сбоев и связано с длинной цепочкой, помогающей совершить покупку: это сам владелец карты, терминал оплаты в магазине, выпустивший карту банк, банк, проводящий операцию по карте, и национальная платежная система.

Эксперт объяснил, что из-за сбоя на одном из этапов оплата может «задвоиться». Чаще всего это случается, когда прерывается связь или «летит» программное обеспечение.

Для отмены повторной операции необходимо обратиться в банк, описать ситуацию, сообщить название точки, где была совершена покупка, назвать дату, время и сумму списания, а также номер операции.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов посоветовал не расплачиваться картами на незнакомых сайтах.

Он объяснил, что сейчас существует множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.

Сизов посоветовал завести для онлайн-покупок карту с отдельным счетом и отправлять на нее ровно столько денег, сколько вы планируете потратить сегодня.