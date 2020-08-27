Качественная подделка: россиян обманули на 23 млрд 

За год продавцы подделок люксовых товаров нарастили оборот на 28% до 23 миллиардов рублей, сообщает РБК. Аналитики констатируют, что чаще всего реплики популярных брендов продаются в соцсетях, поэтому нечестных торговцев зачастую не удается привлечь к ответственности.

Речь идет о бойкой торговле контрафактом через Instagram, «ВКонтакте» и Telegrаm. Исследование экспертов компании BrandMonitor показало, что в семи из десяти случаях приобретения люксовых товаров через соцсети покупатель получит подделку.

В настоящее время в Сети насчитывается 192 тысячи аккаунтов, торгующих на территории России, которые сгенерировали около 625 тысяч «продающих» постов. В результате только за последний год оборот продажи контрафакта через соцсети в России вырос на 28% до рекордных 23 миллиардов.

Гендиректор BrandMonitor Юрий Вопилов заявил, что зачастую организацией торговли репликами занимаются организованные преступные группы. При этом в большинстве случаев мошенников, выдающих подделки за оригинальный брендовый товар, вывести на чистую воду не удается, поскольку они часто меняют продающие аккаунты.