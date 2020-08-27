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Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться 

ТАСС 2 часа назад
Россиянам увеличат выплаты на детей
Фото: ТАСС
Правительство может до конца года выделить дополнительные средства для финансирования выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщает Минфин РФ.

"Как уточнил министр финансов России Антон Силуанов, при необходимости до конца года может быть принято решение о дополнительном финансировании, чтобы выполнить обязательства в полном объеме", — говорится в сообщении.

По данным Минфина, правительство выделит в текущем году дополнительно из резервного фонда 34,3 млрд рублей на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

"Дополнительное увеличение бюджетных средств вызвано ростом числа заявителей. Так, в августе число получателей выплаты превысило 3 млн человек, при этом граждане продолжают направлять заявления о назначении выплаты. Сейчас 800 тыс. заявлений находятся на рассмотрении", — говорится в сообщении.

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