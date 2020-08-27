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Эксперт посоветовал не спешить с продажей долларов 

Свободная пресса 1 час назад
Хранящим доллары россиянам дали совет
Фото: Reuters
Курс доллара отступил от максимумов в четверг, 27 августа, к концу дня подешевев более чем на 30 коп. и вплотную подойдя к отметке в 75 р. Курс евро также опустился ниже 89 руб., к вечеру подешевев до 88,68.
Как поясняет ведущий аналитик ГК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, ослабление рубля, которое наблюдалось в конце прошлой-начале этой недели связано, прежде всего, с политическими рисками.

«Столкновения оппозиции с силовиками в соседней Белоруссии породили спекуляции на тему возможного вмешательства России в ситуацию, что для самой России чревато противодействием Запада и новыми санкциями», — комментирует новости курса доллара эксперт.

Ситуация с Алексеем Навальным, которую широко освещают западные СМИ, также нервирует инвесторов.

«Репутационные и политические риски для России резко переоценили вверх, фондовый рынок упал, в лидерах падения — государственные банки. Рынок ОФЗ также упал. Все это спровоцировало рост доллара к рублю», — поясняет аналитик.

Ситуация накладывает отпечаток и на прогнозы курса доллара.

«При других обстоятельствах мы советовали бы продавать валюту на текущих уровнях, потому что внешние рынки позитивны для рубля: нефть и фондовый рынок США на подъеме. Однако, учитывая политическую непредсказуемость ситуации, мы предлагаем, все же, не торопиться с продажей валюты. Рубль может еще ослабнуть», — дает прогноз курса доллара аналитик.

Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
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Комментарии 17
Личный счет , Дмитрий Голубовский , Алексей Навальный
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