Хранящим доллары россиянам дали совет

«При других обстоятельствах мы советовали бы продавать валюту на текущих уровнях, потому что внешние рынки позитивны для рубля: нефть и фондовый рынок США на подъеме. Однако, учитывая политическую непредсказуемость ситуации, мы предлагаем, все же, не торопиться с продажей валюты. Рубль может еще ослабнуть», — дает прогноз курса доллара аналитик.