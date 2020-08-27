Хранящим доллары россиянам дали совет

«Столкновения оппозиции с силовиками в соседней Белоруссии породили спекуляции на тему возможного вмешательства России в ситуацию, что для самой России чревато противодействием Запада и новыми санкциями», — комментирует новости курса доллара эксперт.
«Репутационные и политические риски для России резко переоценили вверх, фондовый рынок упал, в лидерах падения — государственные банки. Рынок ОФЗ также упал. Все это спровоцировало рост доллара к рублю», — поясняет аналитик.
«При других обстоятельствах мы советовали бы продавать валюту на текущих уровнях, потому что внешние рынки позитивны для рубля: нефть и фондовый рынок США на подъеме. Однако, учитывая политическую непредсказуемость ситуации, мы предлагаем, все же, не торопиться с продажей валюты. Рубль может еще ослабнуть», — дает прогноз курса доллара аналитик.