Россияне стали активно закрывать валютные вклады

Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович © РИА Новости / Владимир Астапкович

В то же время клиенты банков, забирая валюту со вкладов, перекладывают ее на текущие счета, хотя и здесь процесс постепенно "затухает". Если еще в июне на текущие счета поступило 846,7 миллиона долларов, то в июле - 586,8 миллиона долларов.

В результате, банки в целом в июле привлекли валютных средств почти в 7 раз меньше, чем в июне. Эксперты объясняют такую тенденцию не только околонулевыми ставками по вкладам в долларах и евро, но и расходованием россиянами своих накоплений из-за сезона отпусков и даже процессом дедолларизации. Тем не менее, указывают аналитики, своей популярности валюта как "убежище" от ослабления рубля в ближайшее время не потеряет.

Что происходит со вкладами

Так, в июле восемь системно значимых банков показали отток с валютных вкладов в 516,4 миллиона долларов. Лидером по оттоку, как и в прошлом месяце, стал ВТБ (220,6 миллиона долларов). В банке это объясняют тем, что в наблюдающейся в настоящее время неопределенности клиенты предпочитают не продлять вклады, а оставлять их на текущих и накопительных счетах, а также проявляют все больший интерес к инвестиционным продуктам, поэтому в основном средства с закрываемых депозитов остаются в периметре банка.

Ускорился отток с валютных вкладов у Альфа-банка (до 112,9 миллиона долларов), "Открытия" (54,7 миллиона долларов), Росбанка (до 41,8 миллиона долларов), сократился - у МКБ (до 4,9 миллиона долларов) и Райффайзенбанка (27 миллионов долларов). Отток в этом месяце против притока в июне показали Сбербанк (43,8 миллиона долларов) и Россельхозбанк (10,7 миллиона долларов).

Приток валютных вкладов показали лишь два крупнейших банка: Газпромбанк , который увеличил объем привлекаемых средств в 3,7 раза - до 71,6 миллиона долларов, и "Юникредит", у которого в июле валютные вклады выросли на 4,7 миллиона долларов против оттока в июне.

Остальные игроки на рынке зафиксировали отток валютных депозитов в размере 68,6 миллиона долларов, когда как еще в июне российские банки за исключением системно значимых смогли привлечь 189,6 миллиона долларов.

Деньги - на карту

Россияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти системно значимых кредитных организациях.

Больше всего средств поступило в Сбербанк (260,2 миллиона долларов), ВТБ (154,8 миллиона долларов) и Альфа-банк (120,7 миллиона долларов). Приток валюты зафиксировали "Открытие" (52,2 миллиона долларов), Райффайзенбанк (50,4 миллиона долларов), Росбанк (24,7 миллиона долларов), МКБ (18,5 миллиона долларов), "Юникредит" (13,8 миллиона долларов) и Россельхозбанк (13,3 миллиона долларов).

Единственным крупнейшим банком, который показал отток валюты с текущих счетов стал Газпромбанк, из которого клиенты забрали 26,3 миллиона долларов. Остальной рынок за исключением системно значимых кредитных организаций также фиксировал отток валюты: их счета "обеднели" на 95,5 миллиона долларов, когда как еще в июне россияне нарастили их на 192,3 миллиона долларов.

В итоге россияне в июле "принесли" банкам всего лишь 78,2 миллиона долларов против 514,6 миллиона долларов в июне.

Ставки, отпуск, дедолларизация

Эксперты сходятся во мнении, что повсеместный отток валюты со вкладов россиян объясняется, в первую очередь, низкими ставками. "В связи с резким падением доходностей долларовых облигаций и рыночных ставок за последний год банки перестали предлагать клиентам какие-либо значимые ставки по срочным депозитам в долларах. Поэтому все большая часть клиентов предпочитает держать валюту просто на срочных счетах, что, хотя и не приносит дополнительного дохода, может быть более удобно", - объясняет вице-президент – старший аналитик агентства Moody"s Семен Исаков

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласился с коллегой, однако добавил, что отток валютных вкладов отчасти может быть обусловлен расходованием накоплений после фактического завершения карантина и начала сезона отпусков.

Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин напоминает, что в стране уже несколько лет идет процесс дедолларизации, поэтому "отток валютных вкладов для банков – во многом управляемое явление". В то же время для банков действуют достаточно высокие требования к резервированию по валютным вкладам, по которым они должны держать 8% от объема валютных вкладов на спецсчете в ЦБ, что зачастую делает невыгодным для банков валютные вклады даже под 0,3-0,4%.

"Поэтому банки осознанно снижают привлечённые срочные средства в иностранной валюте. В случае сохранения текущих тенденций в экономике и по части ставок можно ожидать продолжения валютных оттоков до конца 2020 года", - прогнозирует Уклеин. Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы. Тем не менее, поскольку валюта остается защитным активом в условиях плавного ослабления рубля, ожидать полной потери популярности валютных счетов и депозитов не стоит, подчеркивает Проклов из НКР.