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Что ждет россиян в сентябре 

Мария Иванова 1 час назад
Что ждет россиян в сентябре
Фото: РИА Новости
Издание News.ru составило список изменений, которые ждут россиян в сентябре. В частности, в российских школах и университетах появятся новые правила.
Как сообщал «Рамблер», Роспотребнадзор составил методичку по профилактике коронавируса для школ. Ее начнут применять с 1 сентября. Из документа следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом.
Перед началом учебного года помещения школ продезинфицируют, количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, в классах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах запретят. В вузах маски станут обязательными и для студентов, и для преподавателей.
News.ru отмечает, что в Москве школьники по согласованию с классным руководителем смогут обучаться дома.
Другие сентябрьские нововведения для школ: обеспечение всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием и доплата в пять тысяч рублей для классных руководителей.
Следующее изменение в сентябре касается авиасообщения. По предварительной информации, российские власти ведут переговоры о возобновлении перелетов с Францией, Венгрией, Египтом, Кипром, Иорданией, Китаем, Мальтой, а также странами СНГ.
Еще одно событие — Единый день голосования, который состоится 13 сентября. В этот день пройдет более 8700 выборов на разных уровнях, в том числе прямые выборы губернаторов в 18 регионах.
В сентябре россиянам, потерявшим работу, перестанут выплачивать надбавки к пособию. Минимальное пособие по безработице составит 1725 рублей в месяц.
Кроме того, в сентябре россияне смогут проверить своих детей на наркотики. Это можно сделать, предоставив письменное согласие родителей учеников старше 13 лет и самих школьников, которым исполнилось 15.
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Личный счет , Роспотребнадзор
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