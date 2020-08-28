ЦБ избавит россиян от одной комиссии

"Банк России в результате поведенческого надзора выявил, что некоторые некредитные финансовые организации берут с потребителя плату (комиссию) за перечисление на их счет потребительского займа. Такая практика ведет к увеличению издержек для гражданина и нарушает права потребителей, считает регулятор", — отмечается в сообщении.