Россияне получат 34 миллиарда рублей 

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят 34 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.

Мишустин напомнил, что по указу президента Владимира Путина с 2020 года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума. Премьер подчеркнул, что выплаты получат жители всех российских регионов и города Байконур.

Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные Путиным из-за ситуации с коронавирусом.

С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет могут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка (за июнь и июль). Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.

Кроме того, выплата в пять тысяч рублей в течение трех месяцев (с апреля по июнь) была выделена всем российским семьям с детьми до трех лет.