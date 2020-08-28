Россиянам пообещали рост зарплат

Рост реальных зарплат в России к концу 2020 года составит около двух процентов (1,5-2,5 процента). Такой прогноз содержится в анализе экономической ситуации в стране, который опубликован на сайте Центробанка

В июне рост в реальном выражении достиг 0,6 процента по сравнению с июнем прошлого года, в мае этот показатель составлял 1 процент. В номинальном выражении средняя зарплата увеличилась на 3,8 процента в июне и на 4 процента в мае.

По мнению аналитиков, такие показатели были обеспечены с помощью стимулирующих выплат в здравоохранении и госуправлении. Кроме того, смягчение ограничений из-за коронавируса помогло зарплатам в торговле, строительстве и транспорте. Прогноз по падению ВВП в текущем году регулятор оставил неизменным — 4,5-5,5 процента.

Ранее портал Superjob выяснил, что 37 процентов россиян предпочли бы получать зарплату в иностранной валюте или в рублях, но в привязке к доллару или евро.