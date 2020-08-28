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Россиянам пообещали рост зарплат на два процента 

Lenta.ru 24 минуты назад
Россиянам пообещали рост зарплат
Фото: depositphotos.com
Рост реальных зарплат в России к концу 2020 года составит около двух процентов (1,5-2,5 процента). Такой прогноз содержится в анализе экономической ситуации в стране, который опубликован на сайте Центробанка.
В июне рост в реальном выражении достиг 0,6 процента по сравнению с июнем прошлого года, в мае этот показатель составлял 1 процент. В номинальном выражении средняя зарплата увеличилась на 3,8 процента в июне и на 4 процента в мае.
По мнению аналитиков, такие показатели были обеспечены с помощью стимулирующих выплат в здравоохранении и госуправлении. Кроме того, смягчение ограничений из-за коронавируса помогло зарплатам в торговле, строительстве и транспорте. Прогноз по падению ВВП в текущем году регулятор оставил неизменным — 4,5-5,5 процента.
Ранее портал Superjob выяснил, что 37 процентов россиян предпочли бы получать зарплату в иностранной валюте или в рублях, но в привязке к доллару или евро.
В июле глава Минтруда Антон Котяков предполагал, что на август-сентябрь в России придется пик безработицы, выправить ситуацию получится только в четвертом квартале.
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Комментарии 1
Личный счет , Антон Котяков , Минтруд , Центральный банк России
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