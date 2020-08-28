Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.50
88.54
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.50
87.00
Индексы и котировки Brent
45.88
+0.00 Золото
1963.46
–0.01 РТС
1264.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1903
+0.0060
14.08
1.1842
25.08
17.08
03.08

Россияне массово забирают валюту из банков 

Вероника Полынина 2 часа назад
Россияне массово забирают валюту из банков
Фото: ТАСС
В июле россияне забрали с банковских депозитов 508,6 млн долларов — на 53% больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, это связано с нулевыми ставками ФРС и ЕЦБ и, как следствие, околонулевой доходностью вкладов в российских банках. Новые ставки предполагают доходность на уровне 0,5% и ниже, заявил он «Газете.ру».
Емельянов отметил, что в основном люди не выводят деньги из банков, а оставляют их на счетах, поэтому ситуация не угрожает банковскому сектору.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что низкие ставки по вкладам заставляют владельцев депозитов искать иные возможности для приумножения своих накоплений.

«Кто-то начинает инвестировать на фондовом рынке, некоторые граждане приобретают долю в бизнесе», — перечислил Деев.

Оба эксперта считают, что для банков закрытие таких вкладов выгодно.

«По факту банк продолжает удерживать средства клиентов, только теперь не платит за это процентов. Вместе с тем, клиенты, у которых истекли сроки вкладов, являются идеальной аудиторией для продажи им инвестиционных продуктов, на которых банк может заработать дополнительные комиссии», — заявил Валерий Емельянов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», социологический опрос компании IDF Eurasia показал, что каждый третий клиент российских банков собирается забрать свой депозит. 32% опрошенных заявили о намерении закрыть депозит. Вкладчики полагают, что другие способы инвестирования принесут больше денег: 47% респондентов выступили за приобретение иностранной валюты, 18% — за покупку акций, облигаций, драгметаллов и недвижимости, 10% опрошенных заявили о желании вложиться в бизнес. 17% участников опроса отметили, что деньги с банковских счетов им понадобятся на повседневные траты.
Видео дня. ЦБ понизил курсы доллара и евро на пятницу
Комментарии 5
Личный счет , Валерий Емельянов , Артем Деев , ФРС , Центральный банк России , ЕЦБ , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Экономика Германии рухнула
Экономика Германии рухнула
Стало известно о необычном увлечении Кудрина
Стало известно о необычном увлечении Кудрина
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение