Россияне массово забирают валюту из банков 

В июле россияне забрали с банковских депозитов 508,6 млн долларов — на 53% больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные ЦБ РФ

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова , это связано с нулевыми ставками ФРС ЕЦБ и, как следствие, околонулевой доходностью вкладов в российских банках. Новые ставки предполагают доходность на уровне 0,5% и ниже, заявил он «Газете.ру»

Емельянов отметил, что в основном люди не выводят деньги из банков, а оставляют их на счетах, поэтому ситуация не угрожает банковскому сектору.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что низкие ставки по вкладам заставляют владельцев депозитов искать иные возможности для приумножения своих накоплений.

«Кто-то начинает инвестировать на фондовом рынке, некоторые граждане приобретают долю в бизнесе», — перечислил Деев.

Оба эксперта считают, что для банков закрытие таких вкладов выгодно.

«По факту банк продолжает удерживать средства клиентов, только теперь не платит за это процентов. Вместе с тем, клиенты, у которых истекли сроки вкладов, являются идеальной аудиторией для продажи им инвестиционных продуктов, на которых банк может заработать дополнительные комиссии», — заявил Валерий Емельянов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», социологический опрос компании IDF Eurasia показал, что каждый третий клиент российских банков собирается забрать свой депозит. 32% опрошенных заявили о намерении закрыть депозит. Вкладчики полагают, что другие способы инвестирования принесут больше денег: 47% респондентов выступили за приобретение иностранной валюты, 18% — за покупку акций, облигаций, драгметаллов и недвижимости, 10% опрошенных заявили о желании вложиться в бизнес. 17% участников опроса отметили, что деньги с банковских счетов им понадобятся на повседневные траты.