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Эксперт рассказал о рисках для вкладчиков депозитов 

News.ru 1 час назад
Вкладчиков депозитов предупредили о рисках
Фото: News.ru
Эксперты полагают, что низкая доходность рублёвых депозитов в некоторых российских банках упадёт даже до 3,5% годовых, то есть до уровня инфляции. Такая ситуация вынуждает россиян искать новые способы вложения средств, тем более что с 2021 года депозиты станут облагаться налогом.
Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин считает, что не следует забирать деньги из банков именно сейчас.

Бежать сломя голову и снимать депозит пока нет смысла, нужно получить по нему доходность. Она будет, скорее всего, больше, чем на том депозите, который вы найдёте сейчас, — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Сафиулин отметил, что уже сейчас деньги перетекают из банковского сектора на рынок ценных бумаг, однако следует оценивать риски и поступать осознанно.

Мы все понимаем, что депозиты — это тихая гавань, но когда вы идёте на другие сегменты рынка, то там риски больше. Там нет агентства по страхованию вкладов, которое вас спасёт, если будет дефолт банка. Так что вы можете деньги свои потерять, — подчеркнул Сафиулин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские банки ожидают плавного снижения ставок по рублёвым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки Центробанка. При этом банки не ожидают большого снижения спроса в связи с тем, что госзащита и простота открытия делают депозиты доступным способом сбережения средств для большинства россиян. На движение ставки по вкладам влияют уровень ключевой ставки ЦБ РФ, инфляция и сезонный фактор.
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Личный счет , Экономика , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России , ИА Sputnik
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