Вкладчиков депозитов предупредили о рисках

Эксперты полагают, что низкая доходность рублёвых депозитов в некоторых российских банках упадёт даже до 3,5% годовых, то есть до уровня инфляции. Такая ситуация вынуждает россиян искать новые способы вложения средств, тем более что с 2021 года депозиты станут облагаться налогом.

Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин считает, что не следует забирать деньги из банков именно сейчас.

Бежать сломя голову и снимать депозит пока нет смысла, нужно получить по нему доходность. Она будет, скорее всего, больше, чем на том депозите, который вы найдёте сейчас, — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Сафиулин отметил, что уже сейчас деньги перетекают из банковского сектора на рынок ценных бумаг, однако следует оценивать риски и поступать осознанно.

Мы все понимаем, что депозиты — это тихая гавань, но когда вы идёте на другие сегменты рынка, то там риски больше. Там нет агентства по страхованию вкладов, которое вас спасёт, если будет дефолт банка. Так что вы можете деньги свои потерять, — подчеркнул Сафиулин.