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Россияне подверглись угрозе списания несуществующих долгов 

Lenta.ru 1 час назад
С россиян могут списать несуществующие долги
Фото: РИА Новости
В России мошенники используют судебных приставов для хищения средств путем оплаты несуществующих долгов. Из-за действий аферистов россияне подвергаются угрозе списания несуществующих долгов, пишет издание «Лайф».
Издание приводит схему мошеннических действий на примере москвички Екатерины, которая получила уведомление от банка о блокировке средств на своем счете по распоряжению судебных приставов для взыскания долга. В тот же день в банке ей подтвердили, что заблокировали 90 тысяч рублей по указанию судебных приставов.
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Соответствующее решение принял суд в Саратове в ответ на иск от некого индивидуального предпринимателя (ИП) из Якутии, где ответчица никогда не была и никаких дел с ИП из этого региона не имела. После разбирательств мировой судья решение о взыскании средств отменил, но сам долг оставил.
Москвичка обратилась в Федеральную службу судебных приставов за возвратом списанных средств и одновременно направила обращение в полицию. В результате было установлено, что указанное ИП находится в стадии принудительной ликвидации, так как за ним самим числился долг по налогам и сборам.

«Схема, когда злоумышленники подделывают документы, как будто есть договор или долговая расписка, не нова, только теперь аферисты предпочитают действовать через приказное производство — это такая упрощенная схема по взысканию вроде бы бесспорных долгов», — комментирует ситуацию Екатерины адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Проблема в том, что злоумышленник указывает в заявлении неверный адрес ответчика, и приказ о взыскании задолженности остается без ответа. Через десять дней, пролежав в чужом почтовом ящике, он приобретет статус исполнительного документа, поясняется в материале.
Россиянам, которые попали в подобную ситуацию, эксперты советуют как можно быстрее подать возражение судье, выдавшему приказ, а также написать заявление в полицию.

«Если приставы уже перевели взыскание по мнимому долгу заявителю, вернуть свои средства будет очень непросто. (…) На сегодня это проблемное место в нашем законодательстве», — пишет «Лайф».

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