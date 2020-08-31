Пенсионеров пообещали поддержать материально

В ПФР агентству «Экономика сегодня» пояснили, что программа материальной поддержки пенсионеров позволит переводить гражданам индексируемую единовременную выплату. «В 2020 году пособие составляет около 2 129 рублей, однако в будущем оно продолжит увеличиваться», — отметили в Пенсионном фонде, добавив, что размер прибавки будет индивидуален. В частности, специалисты при начислении выплаты учтут трудовой стаж и региональную специфику.

Подать заявку на получение материальной помощи смогут россияне, пенсионные накопления которых составляют не менее 5% от суммы страховой пенсии. В ПФР также отмечают, что для некоторых пенсионеров пособие будет выплачено в повышенном размере. Ранее стало известно, что возрастнымм пенсионерам в День пожилого человека выдадут по пять тысяч рублей.