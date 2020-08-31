Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Пенсионерам пообещали дополнительную материальную помощь в ПФР

Ura.Ruиещё 6
17 минут назад
Комментарии2
Пенсионный фонд России (ПФР) будет выплачивать ряду пенсионеров материальную помощь. В 2020 году сумма единовременной выплаты составит 2 129 рублей.
Пенсионеров пообещали поддержать материально
Фото: ТАССТАСС
В ПФР агентству «Экономика сегодня» пояснили, что программа материальной поддержки пенсионеров позволит переводить гражданам индексируемую единовременную выплату. «В 2020 году пособие составляет около 2 129 рублей, однако в будущем оно продолжит увеличиваться», — отметили в Пенсионном фонде, добавив, что размер прибавки будет индивидуален. В частности, специалисты при начислении выплаты учтут трудовой стаж и региональную специфику.
Подать заявку на получение материальной помощи смогут россияне, пенсионные накопления которых составляют не менее 5% от суммы страховой пенсии. В ПФР также отмечают, что для некоторых пенсионеров пособие будет выплачено в повышенном размере. Ранее стало известно, что возрастнымм пенсионерам в День пожилого человека выдадут по пять тысяч рублей.
Комментарии2
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители