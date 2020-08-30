Россияне перестали оплачивать коммуналку в пандемию

К июню 2020-го объем оплаты услуг ЖКХ россиянами упал на 31 процент к началу года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование компании «Биллинг Онлайн Решения».

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В компании использовали информацию биллинговой системы, в которую входят более миллиона россиян.

Аналитики отметили, что уровень оплаты коммуналки падал постепенно: на 12 процентов за март-апрель (к январю-февралю), на 24 процента за май, на 31 процент за июнь.

Городами, где объем оплаты упал сильнее всего, оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. В Москве этот показатель упал всего на десять процентов.

Как писал «Рамблер», до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки». Также до начала следующего года власти запретили отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты. Эти меры были приняты для поддержки граждан во время пандемии.