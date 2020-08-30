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Россияне перестали оплачивать коммуналку во время пандемии

Мария Иванова
53 минуты назад
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К июню 2020-го объем оплаты услуг ЖКХ россиянами упал на 31 процент к началу года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование компании «Биллинг Онлайн Решения».
Россияне перестали оплачивать коммуналку в пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В компании использовали информацию биллинговой системы, в которую входят более миллиона россиян.
Аналитики отметили, что уровень оплаты коммуналки падал постепенно: на 12 процентов за март-апрель (к январю-февралю), на 24 процента за май, на 31 процент за июнь.
Городами, где объем оплаты упал сильнее всего, оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. В Москве этот показатель упал всего на десять процентов.
Как писал «Рамблер», до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки». Также до начала следующего года власти запретили отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты. Эти меры были приняты для поддержки граждан во время пандемии.
Гендиректор «Биллинг Онлайн Решений» Денис Грибков заявил, что именно с отменой пеней связан рост числа неплательщиков. По его мнению, люди восприняли эту меру как возможность временно не платить за ЖКХ, не учтя, что к концу года у них накопится большая задолженность.
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