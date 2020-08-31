Покупатели авиабилетов оказались в опасности

В России активизировались мошенники, создающие поддельные сайты, предлагающие купить авиабилеты со скидкой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Фейковые ресурсы копируют привычный интерфейс сайтов известных авиперевозчиков и агрегаторов.
В компании Group-IB, специализирующейся на киберпреступлениях, отметили, что если на конец июля таких ресурсов было около 30, то к концу сезона отпусков их количество перевалило за несколько сотен.
По словам специалистов, мошенники подделывают сайты, связанные не только с продажей авиабилетов, но и с бронированием отелей и арендой автомобилей.
Некоторые ресурсы, как отмечают эксперты, были созданы ещё до пандемии. Отмечается, что главными признаками обмана для посетителей таких сайтов должны стать слишком низкие цены и необычный домен.