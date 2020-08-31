Россияне изменили отношение к кредиткам

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами. Уровень использующих кредитные средства в первый месяц после получения граждан достиг максимума с 2015 года, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Но не все смогут закрыть долг в льготный период, предупреждают эксперты, что может привести к росту долговой нагрузки и неплатежей.

По итогам июля доля использующих кредитные карты сразу же после получения россиян достигла исторического максимума за последние пять лет. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». По данным опроса БКИ, в июле сразу на 14 процентных пункта — до 68% — вырос уровень так называемой утилизации лимита (когда по карте совершаются покупки или снимаются денежные средства в банкомате) в первый месяц после получения. Подсчеты велись по картам, полученным потребителями в течение первого месяца. Это рекордная величина за весь период расчета данного показателя с августа 2015 года.

Рост пользования кредиткой в июле отмечен по всему спектру сумм: от 10 тысяч рублей до 100 тысяч и более.

Иными словами, как считают в БКИ, активнее стали пользоваться кредитками все заемщики — и с небольшим доходом, которым устанавливают минимальные лимиты, и более состоятельные граждане.

Виновата пандемия и отложенный спрос

По словам генерального директора «Эквифакс» Олега Лагуткина, потребители, очевидно, получали карточки для заранее запланированных трат — вполне возможно, с целью поездки в отпуск. Лагуткин не исключает, что синхронный рост расходов по кредиткам можно объяснить, в основном, отложенным потребительским спросом после снятия карантинных ограничений.

Эксперты согласны с таким предположением.

«Граждане стали более ориентированы на использование кредитного ресурса отчасти вследствие совершения отложенных ранее покупок», — предполагает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

Кроме того, на уровень утилизации средств на кредитке влияют маркетинговые кампании кредиторов, отмечают в БКИ.

На усиление потребительской активности указали в ВТБ . «Мы видим, что летом этого года объем трат значительно вырос по сравнению с весенними месяцами практически во всех сегментах и уже достигает прошлогодних значений», — пояснил начальник управления кредитных карт ВТБ Григорий Мирзоян.

«Мы видим ровную динамику, но традиционно у банка в целом выше процент клиентов, которые совершают первую покупку по кредитной карте в первый месяц», — уточнил председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов.

Мошенники тоже активизировались

Эксперты отмечают высокую вероятность того, что значительная доля граждан, сделавших покупки по кредиткам, не сможет закрыть долг в льготный период. «Платежеспособность значительной части населения не сможет полностью восстановиться до предкризисного уровня в ближайшее время», — главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов

И нельзя забывать про «вторую волну» коронавируса, которая может привести к проблемам с платежеспособностью россиян, добавляет эксперт.

Кроме того, во время пандемии в России возросло количество совершаемых по статье о мошенничестве с банковскими картами преступлений. Дело в том, что в период действия ограничений граждане стали чаще пользоваться безналичным расчетом, сообщает в понедельник, 31 августа, РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры

Ранее Центральный банк РФ обнаружил новый способ хищения средств с банковских счетов россиян. Мошенники выводили деньги клиентов через Систему быстрых платежей, отмечал «Коммерсант» со ссылкой на экспертов ЦБ. Например, при подключении функции переводов денег в мобильном банке одной из кредитных организаций была обнаружена лазейка, с помощью которой мошенники получили данные счетов клиентов. Знать о ней могли только те, кто имел отношение к процессу разработки мобильного приложения.

Разработчики запустили мобильный банк в режиме отладки, авторизовались как реальные клиенты и выслали запрос на перемещение средств в другой банк, указав вместо своего счета для списания номер счета другого клиента. При этом, Система быстрых платежей не проверяет, кто является владельцем счета. В итоге система списывает деньги и переводит их мошенникам.

Прецедентов хищения средств с помощью СБП ранее не случалось. Уточняется, что возникшую проблему устранили, система была перепрошита.