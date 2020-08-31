Россияне влезают в долги

Если раньше подавляющее число россиян, получавших кредитную карту, откладывали её использование «на чёрный день», то в июле количество новых клиентов, которые начинали тратить по ней деньги сразу же после активации, достигло рекордного значения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

68% новых обладателей кредитных карт совершали по ним первую покупку в течение первого месяца использования. Последний раз похожий показатель наблюдался лишь в августе 2015, когда в стране был экономический кризис, вызванный санкциями и ослаблением курса рубля.

По словам генерального директора аналитической компании «Эквифакс» Олега Лагуткина, одной из причин наблюдаемой тенденции могла стать маркетинговая активность кредиторов и избыток предложения на рынке кредитных услуг. Кроме этого, россияне могли начать активно тратить деньги в июле на свой отпуск.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что в целом быстрая активация кредитных карт является тревожным сигналом, означающим, что у россиян не осталось запасов и они вынуждены начать существовать за заёмные средства.

Кроме этого, опасность заключается и в том, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса, которая также сыграет негативную роль в благосостоянии граждан.