Банки могут ввести тесты для клиентов 

Клиентов банков следует подвергать тестированию. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

В июле, как сообщал «Рамблер», в России был принят закон о категоризации инвесторов. Он подразумевает, что граждане, желающие получить допуск на финансовый рынок и зарабатывать на вложениях в ценные бумаги, будут должны пройти специальные тесты.

Некоторое время назад КонфОП направила письмо на имя председательницы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной с предложением распространить эту практику на клиентов банков, желающих приобрести инвестиционные продукты, несущие значительные риски для потребителей, например, гибридные депозиты, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ).