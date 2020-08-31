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Банки могут ввести тесты для клиентов 

Артём Кульша 55 минут назад
Банки могут ввести тесты для клиентов
Фото: РИА Новости
Клиентов банков следует подвергать тестированию. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
В июле, как сообщал «Рамблер», в России был принят закон о категоризации инвесторов. Он подразумевает, что граждане, желающие получить допуск на финансовый рынок и зарабатывать на вложениях в ценные бумаги, будут должны пройти специальные тесты.
Некоторое время назад КонфОП направила письмо на имя председательницы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной с предложением распространить эту практику на клиентов банков, желающих приобрести инвестиционные продукты, несущие значительные риски для потребителей, например, гибридные депозиты, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ).

«Инвестиционные продукты представляются менеджерами кредитных организаций в качестве более выгодной с точки зрения доходности замены вкладу, при этом предупреждения о сопутствующих рисках в большинстве случаев отсутствуют», — отметили в КонфОП.

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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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