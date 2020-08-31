Пандемия расплодила в России мошенников 

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Дел о мошенничестве в Росси стало в три раза больше за время действия режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Статистика Генеральной прокуратуры говорит о том, что в сравнении с прошлым годом объём подобных правонарушений вырос в стране на 76%.

В это число вошли как факты телефонного и интернет-мошенничества, так и заведённые дела по статье за экстремизм.

Как отмечают эксперты, одними из самых популярных площадок у жуликов разных мастей стали онлайн-магазины и сервисы.

Злоумышленники размещали там объявления с намеренно заниженными ценами, а когда откликался потенциальный покупатель, присылали ему ссылку на вредоносную страницу.

Кроме фальшивых интернет-порталов, которые просто воровали платёжные данные россиян, наблюдался стремительный рост сайтов, предлагающих простой и быстрый заработок.

В подавляющем количестве случаев, все подобные предложения вели каждого, кто на них купился, к гарантированной потере денег.

Ранее сообщалось о том, что в российских банках может появиться процедуру проверки знаний вкладчиков и инвесторов.