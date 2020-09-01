Названы ненадежные для сбережений банки

"Дело в том, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг. Кроме того, если ставка в таком банке выше, чем среднерыночная, то это повод задуматься о том, возможно ли будет получить деньги назад до того, как банк попадет под санацию или банкротство", — объясняет эксперт.
"Некоторые банки дают чуть больший процент зарплатным клиентам – это тоже стоит иметь в виду при выборе банка. Также стоит рассмотреть и другие варианты пассивного дохода, например, ОФЗ. Это максимально защищенная долговая бумага и государство по ОФЗ дефолта не допустит. Доходность по таким бумагам будет выше на 1-2%, при этом продать бумаги можно в любой момент без потери доходов", — заключил Кричевский.