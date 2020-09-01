Россияне смогут вернуть часть денег при уплате кредита

Если заемщик досрочно и полностью погасит потребительский кредит или заем, то страховая компания должна будет вернуть ему часть страховой премии. Соответствующий закон вступает в силу с 1 сентября.
Согласно документу, страховая премия будет положена заемщику, если он одновременно соблюдет несколько условий. Во-первых, заемщик должен являться страхователем по договору добровольного страхования. Во-вторых, подать заявление о возврате части премии. В-третьих, во время действия кредитного договора не происходило событий с признаками страхового случая.
В законе отмечается, что если заемщик был застрахован через банк, то именно кредитная организация вернет деньги. После затраты банка должна возместить страховая компания, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам снизили ставку по кредитам на образование. Теперь она составляет 3%. Данное решение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.