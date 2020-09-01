Россияне смогут вернуть часть денег при уплате кредита

Если заемщик досрочно и полностью погасит потребительский кредит или заем, то страховая компания должна будет вернуть ему часть страховой премии. Соответствующий закон вступает в силу с 1 сентября.

Согласно документу, страховая премия будет положена заемщику, если он одновременно соблюдет несколько условий. Во-первых, заемщик должен являться страхователем по договору добровольного страхования. Во-вторых, подать заявление о возврате части премии. В-третьих, во время действия кредитного договора не происходило событий с признаками страхового случая.

В законе отмечается, что если заемщик был застрахован через банк, то именно кредитная организация вернет деньги. После затраты банка должна возместить страховая компания, пишет «Парламентская газета».