Россияне могут получить новые «коронавирусные» выплаты 

Семьи, в которых дети достигают трёх лет в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, могут рассчитывать на три «коронавирусные» выплаты от государства, сообщает издание «UFA1.ru». Лайфхак подтвердили журналистам в Пенсионном фонде России (ПФР)

Российские власти в период ограничений, связанных с распространением коронавируса, организовали три выплаты российским семьям с детьми: общую — на детей до 16 лет, одна на детей в возрасте от 3 до 16 лет и одна на детей до 3 лет. В результате родители на одного ребенка должны получить по две выплаты — одну общую и одну в зависимости от возраста.

В ПФР журналистам пояснили, что дети, которым исполнилось или еще исполнится три года в период с апреля по сентябрь текущего года, могут получить три выплаты.

«Семье предоставляется ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь, единовременная выплата 10 тысяч рублей, а также дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей», — пояснили в ПФР.

Сотрудники фонда напомнили, что сентябрь — это последний месяц, когда принимаются заявки на выплаты. С октября пособия начисляться не будут.