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Россияне могут получить новые «коронавирусные» выплаты 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Россияне могут получить новые «коронавирусные» выплаты
Фото: РИА Новости
Семьи, в которых дети достигают трёх лет в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, могут рассчитывать на три «коронавирусные» выплаты от государства, сообщает издание «UFA1.ru». Лайфхак подтвердили журналистам в Пенсионном фонде России (ПФР) .
Российские власти в период ограничений, связанных с распространением коронавируса, организовали три выплаты российским семьям с детьми: общую — на детей до 16 лет, одна на детей в возрасте от 3 до 16 лет и одна на детей до 3 лет. В результате родители на одного ребенка должны получить по две выплаты — одну общую и одну в зависимости от возраста.
В ПФР журналистам пояснили, что дети, которым исполнилось или еще исполнится три года в период с апреля по сентябрь текущего года, могут получить три выплаты.

«Семье предоставляется ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь, единовременная выплата 10 тысяч рублей, а также дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей», — пояснили в ПФР.

Сотрудники фонда напомнили, что сентябрь — это последний месяц, когда принимаются заявки на выплаты. С октября пособия начисляться не будут.
Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне создали петицию, в которой попросили президента России Владимира Путина продлить выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет еще и на август. Родители объяснили свою просьбу тем, что детей необходимо собирать в детские сады и школы, что неизменно ударяет по семейному бюджету.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ
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