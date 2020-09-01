Кто виноват? ПФР заплатил миллионы покойникам

Ранее аналитики Счетной палаты выявили нарушения в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получают заслуженные надбавки к пенсиям.

Кроме того, в настоящее время один пенсионер может быть обладателем сразу нескольких счетов, или наоборот — бывает, что двое пожилых людей получают выплаты по одному СНИЛСу. В обоих случаях размер выплаты существенно ниже, чем положено. Неразбериха также привела к тому, что сотни миллионов рублей были выплачены давно умершим пенсионерам.

Комментируя ситуацию, экономист Юрий Пронько назвал главной причиной бюрократических нарушений в ПФР — низкое качество администрирования.

По его словам, сотрудники фонда до сих пор не отладили взаимодействие с государственными ведомствами: загсами и налоговой службой — что привело к образованию «мертвых душ».

Резюмируя, Пронько пришел к выводу, что ПФР поставил под сомнение смысл своего существования.