Кто виноват? ПФР заплатил миллионы покойникам

В начислении пенсий давно скончавшимся россиянам виноваты администраторы Пенсионного фонда России (ПФР) , заявил в эфире телеканала «Царьград» экономист Юрий Пронько. Так эксперт отреагировал на результаты проверок деятельности фонда Счетной палатой РФ.
Ранее аналитики Счетной палаты выявили нарушения в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получают заслуженные надбавки к пенсиям.
Кроме того, в настоящее время один пенсионер может быть обладателем сразу нескольких счетов, или наоборот — бывает, что двое пожилых людей получают выплаты по одному СНИЛСу. В обоих случаях размер выплаты существенно ниже, чем положено. Неразбериха также привела к тому, что сотни миллионов рублей были выплачены давно умершим пенсионерам.
Комментируя ситуацию, экономист Юрий Пронько назвал главной причиной бюрократических нарушений в ПФР — низкое качество администрирования.
По его словам, сотрудники фонда до сих пор не отладили взаимодействие с государственными ведомствами: загсами и налоговой службой — что привело к образованию «мертвых душ».
Резюмируя, Пронько пришел к выводу, что ПФР поставил под сомнение смысл своего существования.
До этого лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, как сообщал «Рамблер», уже предлагал ликвидировать ПФР как «ненужного посредника» между бюджетом страны и ее гражданами. Он отметил, что от «технических ошибок» и «бардака» в фонде страдает самый незащищенный слой россиян: пенсионеры и получатели пособий.