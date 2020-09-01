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Чиновники хотят сэкономить на ветеранах труда 

Мария Иванова 1 час назад
Чиновники хотят сэкономить на ветеранах труда
Фото: РИА Новости
Издание «Свободная пресса» рассказало, что чиновники пытаются сэкономить на ветеранах труда, поэтому предложение депутатов раздать как можно больше таких званий вряд ли будет поддержано.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ЛДПР предложили присваивать звание «Ветеран труда» всем российским женщинам, отработавшим 40 лет, и всем мужчинам со стажем от 45 лет. Сейчас для звания нужен стаж в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, но с обязательным условием — наличием наград за особые трудовые заслуги.
Ветераны труда, в зависимости от региона их проживания, получают различные льготы (к примеру, скидки на проезд и оплату ЖКХ) и/или доплаты к пенсии.
«Свободная пресса» отмечает, в правительстве законопроект встретили без энтузиазма. Там отметили, что для реализации инициативы потребуются дополнительные расходы.
Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич усомнился, что закон примут. Он отметил, что после 2015 года ветераном труда стать сложнее, так как власти сократили список допустимых наград.

«Я смотрел после этого статистику. Оказалось, что количество присваиваемых званий упало в 30−40 раз. А по отдельным направлениям еще сильнее», — отметил он.

По данным Бабича, раньше звание звание «Ветеран труда» от министерства транспорта каждый год получали 1,5−2 тысячи человек, а сейчас — только 10-15 человек.

«Каждое звание — это еще и дополнительные льготы и гарантии для его кавалера. По ЖКХ, по транспорту, по лекарствам.

Для государства это тоже немалые траты, если посчитать на круг. Поэтому ни государство, ни субъекты РФ не хотят нести финансовые обязательства перед гражданами», — заявил Бабич.

По его мнению, законопроект не пройдет, так как «сейчас с бюджетом сложно».
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Комментарии
Личный счет , Олег Бабич , Минтранс РФ , ЛДПР , интернет-издание "Свободная пресса"
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