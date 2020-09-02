Процедуру получения налоговых вычетов упростят

Минфин предложил упростить процедуру получения налоговых вычетов по расходам на медицину и образование, при покупке недвижимости, а также для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.

Согласно законопроекту, налогоплательщику не нужно будет подавать декларацию. Достаточно подать заявление в электронном виде, указав реквизиты банковского счета для перечисления средств, а налоговые органы рассмотрят его в течение 30 дней. При этом размеры вычетов останутся прежними.

Граждане России вправе получить имущественный налоговый вычет при приобретении или строительстве жилья, в размере до 2 млн рублей, при выплате процентов по ипотечному кредиту — в пределах 3 млн рублей. Максимальный размер вычета для владельца инвестиционного счета составляет 400 тыс. рублей в год. Сумма по социальному вычету равна 120 тысячам рублей, его можно получить по расходам на медицинские услуги, покупку лекарств и образование, причем не только для себя, но и для родителей, а также детей.