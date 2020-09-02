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Россияне рекордно нарастили плохие долги сразу по трем видам кредитов 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Россияне рекордно нарастили плохие долги
Фото: ТАСС
Россияне в июле нарастили объем просроченных микрозаймов и ипотеки до исторического максимума, а по автокредитам задолженность выросла до рекордного с 2017 года уровня, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Быстрее всего в июле росла просроченная свыше 90 дней задолженность перед микрофинансовыми организациями: за месяц их количество выросло на 4,8% и превысило 5 миллионов ссуд. При этом долги россиян по ним увеличились на 6,4%, до 58,9 миллиарда рублей.
Объем автокредитов, по которым россияне не вносят платежи, в июле немного превысил 57 миллиардов рублей, что больше июньского показателя на 5,1%. При этом их общее число подросло за месяц на 3,5%, достигнув 120,7 тысячи ссуд. Количество "плохих" ипотек в июле увеличилось на 3,2% — до 34,4 тысячи ссуд, общая сумма которых выросла на 3,6%, до 92,2 миллиарда рублей.

"Рост абсолютной величины просроченной задолженности по розничному кредитованию является обычной практикой, особенно в период финансовой турбулентности. Потребители в первую очередь заботятся о своем благосостоянии и об оплате товаров и услуг первой необходимости и лишь в последующем только занимаются оплатой обязательных платежей", — объяснил такую динамику гендиректор компании Олег Лагуткин.

Просроченная задолженность россиян в настоящее время растет почти во всех сегментах кредитования, первоочередной причиной чего является коронавирус, отмечает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторов Эльман Мехтиев.

"В общении с должниками, которые вышли на просрочку, в качестве причины пропуска в 95% случаях звучит "финансовые трудности". Напомним, что в январе на эту причину ссылались лишь 60-70% должников", — говорит он.

Опыт предыдущих кризисов указывает, что пик просроченной задолженности у физлиц проявится уже в сентябре, а затем ситуация начнет выравниваться, считает Мехтиев. А вот Лагуткин уверен, что в ближайшие месяцы объемы просроченной задолженности продолжат расти из-за окончания срока "кредитных каникул", а к снижению они перейдут лишь в декабре — в этот месяц банки обычно проводят массовые списания и продажи проблемных кредитов.
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Комментарии
Личный счет , Олег Лагуткин , Эльман Мехтиев , РИА Новости
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