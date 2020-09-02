Многодетных россиян хотят освободить от главного налога

В России предложили отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребенком. С такой инициативой выступила член Общественной палаты России , председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — приводит слова из обращения RT.

По мнению Волынец, сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете, то есть налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 кв. м — для квартиры, 50 кв. м — для частного дома. Она считает, что эти меры недостаточными, так как многодетные семьи все равно вынуждены платить налог, а сумма может быть большой. Общественница уверена, что ее инициатива может поспособствовать в увеличении числа многодетных семей в стране.

Ранее Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. Для семей с десятью и более детьми она считает необходимым увеличить скиду до 70%, пишет «Национальная служба новостей».