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Многодетных россиян захотели освободить от главного налога 

Ura.Ru 1 час назад
Многодетных россиян хотят освободить от главного налога
Фото: РИА Новости
В России предложили отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребенком. С такой инициативой выступила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Свое предложение Волынец направила в правительство РФ на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — приводит слова из обращения RT.

По мнению Волынец, сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете, то есть налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 кв. м — для квартиры, 50 кв. м — для частного дома. Она считает, что эти меры недостаточными, так как многодетные семьи все равно вынуждены платить налог, а сумма может быть большой. Общественница уверена, что ее инициатива может поспособствовать в увеличении числа многодетных семей в стране.
Ранее Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. Для семей с десятью и более детьми она считает необходимым увеличить скиду до 70%, пишет «Национальная служба новостей».
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Личный счет , Ирина Волынец , Михаил Мишустин , Общественная палата России , Правительство РФ
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