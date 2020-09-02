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Россияне встали на дыбы против банкиров 

Артём Кульша 2 часа назад
Россияне встали на дыбы против банкиров
Фото: РИА Новости
Большинство граждан России не поддерживают предложение позволить банкам списывать средства со спящих счетов клиентов. Об этом сообщает ТАСС.
В июле, как сообщал «Рамблер», «Абсолют Банк» предложил наделить банки правом списывать комиссии и кредитные платежи со спящих счетов — счетов, по которым более года не удается обновить идентификационные данные клиентов.
Некоторое время спустя компания IDF Eurasiа провела опрос среди более трех тысяч совершеннолетних россиян об их отношении к этой инициативе. Согласно его результатам, 64% респондентов не поддерживают ее реализацию ни при каких условиях.
14% граждан поддерживают эту инициативу в случае наличия в договоре пункта о взимании комиссии за обслуживание счета. 12% поддерживают ее в случае списания средств после истечения установленного срока, 10% — в случае, если она поспособствует борьбе с мошенничеством.

«С одной стороны, банки можно понять — по задолженностям за оплату обслуживания таких счетов они вынуждены оформлять просрочку, а значит, и формировать под нее убыточные для себя резервы. С другой стороны, формально обслуживание спящего счета не выполняется. Тогда почему клиент должен за него платить?» — отметила генеральный директор IDF Eurasiа Ирина Хорошко.

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Личный счет , Абсолют Банк
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