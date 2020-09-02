Россияне встали на дыбы против банкиров 

Большинство граждан России не поддерживают предложение позволить банкам списывать средства со спящих счетов клиентов. Об этом сообщает ТАСС.

В июле, как сообщал «Рамблер», « Абсолют Банк » предложил наделить банки правом списывать комиссии и кредитные платежи со спящих счетов — счетов, по которым более года не удается обновить идентификационные данные клиентов.

Некоторое время спустя компания IDF Eurasiа провела опрос среди более трех тысяч совершеннолетних россиян об их отношении к этой инициативе. Согласно его результатам, 64% респондентов не поддерживают ее реализацию ни при каких условиях.

14% граждан поддерживают эту инициативу в случае наличия в договоре пункта о взимании комиссии за обслуживание счета. 12% поддерживают ее в случае списания средств после истечения установленного срока, 10% — в случае, если она поспособствует борьбе с мошенничеством.