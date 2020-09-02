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Москвичи сократили расходы в пандемию на 41 тысячу рублей 

РИА Новости 1 час назад
Москвичи резко сократили расходы в пандемию
Фото: РИА Новости
За первое полугодие 2020 года россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тысяч рублей, а объем сбережений увеличился почти в пять раз. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Это максимальное значение с 2006 года. Последние 13 лет траты граждан только росли.
Самыми экономными оказались жители Москвы, траты которых в абсолютном значении снизились на 41 тысячу рублей. За ними следуют жители Якутии, сократившие расходы на 28,7 тысячи рублей. На третьем месте — жители Севастополя, снизившие траты на 26 тысяч рублей.
В процентном отношении самое крупное снижение потребительских расходов зафиксировано в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).
В некоторых регионах средние затраты, наоборот, возросли. Среди них Сахалинская область, где жители увеличили расходы на 8,5 тысяч рублей, Алтайский край (плюс 1500 рублей), Амурская область (плюс 1200 рублей).
Сокращение расходов произошло на фоне пандемии коронавируса, сильнее всего траты сократились на путешествия, одежду и походы в рестораны. Помимо этого, россияне стремились создать финансовую подушку безопасности, отметили эксперты.
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Личный счет , газета "Известия"
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