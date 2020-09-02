Финансовый терроризм: когда блокируют счета россиян 

»Сомнительные» финансовые операции, по словам эксперта, определяет банковская система: она автоматически может отнести определенные действия на счете в разряд потенциально опасных и, ка результат, ограничить их. В этом случае, отметил Ферапонтов, владельцу счета необходимо посетить отделение банка и подтвердить безопасность операций.