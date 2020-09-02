Финансовый терроризм: когда блокируют счета россиян 

Банковский счет россиянина может быть заблокирован из-за подозрительных операций или судебного решения, заявил агентству «Прайм старший преподаватель кафедры Банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов. В некоторых случаях, по его словам, разблокировка потребует значительных усилий.
»Сомнительные» финансовые операции, по словам эксперта, определяет банковская система: она автоматически может отнести определенные действия на счете в разряд потенциально опасных и, ка результат, ограничить их. В этом случае, отметил Ферапонтов, владельцу счета необходимо посетить отделение банка и подтвердить безопасность операций.
Если дело касается переводов, подходящих под закон об «отмывании денег и финансировании терроризма», одного честного слова клиента банка будет недостаточно, добавил эксперт. В этом случае законность операции необходимо будет подтверждать документально.
Наконец, если счет был заблокирован по решению суда, то пока не будет исполнено постановление, разблокировка не возможна. Зачастую дело касается требований правоохранительных или налоговых органов. Когда квитанции будут оплачены, тогда банк имеет право открыть доступ клиента к его счету, резюмировал Фарафонтов.