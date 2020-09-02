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Россияне со 2 сентября получат по 12 тысяч от государства 

Слово и Дело 3 часа назад
Россияне получат по 12 тысяч от государства
Фото: РИА Новости
Речь идет о доплате к зарплатам молодых специалистов, передает PRIMPRESS. Россиянам начислят прибавку в случае, если их профессия относится к числу социально или экономически значимых.
С 1 сентября россиянам увеличат выплаты
На сегодняшний день власти Приморского края уже завершили прием заявок от компаний, которые хотят взять на работу таких специалистов. Новая мера поддержки действует для выпускников средних профессиональных заведений или вузов до 30 лет включительно.
Получить денежное довольствие можно и без опыта работы. На протяжении первого года после трудоустройства работодатель начнет выплачивать к зарплате дополнительные 12 тысяч рублей. Если специалист переедет в другой город и ему не предоставят служебное жилье, выплату увеличат до 22 тысяч рублей.
Попасть на подобную вакансию можно на конкурентной основе. Для этого все желающие на должности в стратегически важные отрасли должны пройти специальный отбор, который стартует со среды, 2 сентября.
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