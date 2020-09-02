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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов 

Российская Газета и ещё 1 33 минуты назад
Получить налоговые вычеты в России станет проще
Фото: РИА Новости
Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения. Он касается социального, имущественного и инвестиционного налоговых вычетов.
Сейчас для получения вычетов нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить к ней необходимые чеки и договоры. Получение денег на счет возможно не ранее четырех месяцев: три месяца отводятся на камеральную проверку, еще месяц — на перечисление денег.
Согласно предложению Минфина, суммы налоговых вычетов, заявляемые налогоплательщиком, будут проверяться по данным чеков онлайн-касс (социальные налоговые вычеты), банков (инвестиционные налоговые вычеты) и другим данным, к которым ФНС имеет доступ. Предполагается, что для получения вычета в упрощенном порядке достаточно только заявления с указанием реквизитов банковского счета, его можно будет подать только через личный кабинет налогоплательщика.
У налоговиков будет право продлить срок камеральной проверки на срок до трех месяцев при наличии признаков нарушения законодательства о налогах и сборах. Если нарушений не выявлено, то налоговый орган будет обязан в течение трех дней после окончания проверки принять решение о предоставлении вычета, в течение десяти дней — направить поручение на возврат в казначейство, а казначейство — в течение пяти дней произвести выплату.
Для реализации инициативы, по оценке Минфина, потребуется 2,3 млрд рублей на развитие АИС "Налог-3" в части автоматизации внедрения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов.
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Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Минфин
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