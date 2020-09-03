450 тысяч: как получить маткапитал без ребенка 

Материнский капитал можно получить, выдумав ребенка. Об этом сообщает «Царьград».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», уроженка Новосибирска Вера Базанова зарегистрировала в загсе Красноярска ребенка, которого якобы родила дома без врачебной помощи, получила свидетельство о рождении, отправилась в Пенсионный фонд России (ПФР) , оформила заявление на материнский капитал, получила выплату в размере 453 тысячи рублей и погасила основной долг по ипотечному кредиту.
Некоторое время спустя она была изобличена и приговорена судом к условному лишению свободы на три года.
«Оригинальный и очень простой способ мошенничества. Надо же было додуматься до такого!» — отмечает «Царьград».
В феврале срок действия программы материнского капитала был продлен до 2026 года, а размер выплаты за рождение или усыновление первого ребенка — увеличен до 466 тысяч рублей. В мае уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила ввести административную ответственность в отношении граждан, ПФР и его должностных лиц за нецелевое использование средств материнского капитала.