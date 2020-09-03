450 тысяч: как получить маткапитал без ребенка 

Материнский капитал можно получить, выдумав ребенка. Об этом сообщает «Царьград».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», уроженка Новосибирска Вера Базанова зарегистрировала в загсе Красноярска ребенка, которого якобы родила дома без врачебной помощи, получила свидетельство о рождении, отправилась в Пенсионный фонд России (ПФР) , оформила заявление на материнский капитал, получила выплату в размере 453 тысячи рублей и погасила основной долг по ипотечному кредиту.

Некоторое время спустя она была изобличена и приговорена судом к условному лишению свободы на три года.

«Оригинальный и очень простой способ мошенничества. Надо же было додуматься до такого!» — отмечает «Царьград».