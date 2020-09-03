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В российских регионах выросли доходы населения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россияне разбогатели
Фото: РИА Новости
Международная аудиторско-консалтинговая группа FinExpertiza провела исследование и узнала, что почти в четверти регионов России выросли доходы населения за первое шесть месяцев нынешнего года. Самый большой рост отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3,1% с учетом инфляции, однако почти в четверти российских регионов заработки и денежные поступления наоборот выросли», — сказано в исследовании.

Также рост доходов зафиксировано в Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Чувашии, Псковской области, Мурманской области, Мордовии и Новосибирской области. В среднем по стране доходы составляют 32,3 тыс. рублей.
А вот у жителей Дагестана, Северной Осетии, Брянской области, Ставропольского края, Краснодарского края, Чечни, Хабаровского края, Воронежской области и Карачаево-Черкесии доходы, наоборот, упали, пишет ТАСС.
«ФедералПресс» напоминает, что у российских банков обнаружилась «проблемная зона». Задолженности по кредиткам среди россиян начали расти на фоне пандемии.
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Личный счет , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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