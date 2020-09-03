Россияне летом начали скупать валюту 

Спрос жителей РФ на иностранную валюту в июне достиг апрельских значений, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Центробанка . Чтобы обеспечить все желающих долларами и евро банкам пришлось нарастить ввоз зарубежных дензнаков.

Эксперты регулятора посчитали, что в июне 2020 года после снятия ограничительных мер из-за коронавируса в ряде регионов России выросла статистика приобретения иностранной валюты клиентами банков: в целом на 36%, что сопоставимо с показателями апреля текущего года. Точнее, чистый спрос на доллары США вырос на 36%, на евро — на 33%.

По сравнению с маем цифры еще более внушительные: так, закупки долларов увеличились на 84%, евро –на 78%. Параллельно с приобретением валюты специалисты зафиксировали и её массовое снятие со счетов: только за июнь было обналичено около 2 миллиардов долларов.

На фоне повышения спроса на доллары и евро российские банки были вынуждены нарастить ввоз иностранной валюты в страну: в июне на совокупное пополнение баланса кредитных учреждений выросло на 1,2 миллиарда долларов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики издания «Царьград», проанализировав закупки валюты российскими банками, пришли к выводу, что таким образом кредитные организации стремятся гарантировать сохранение активов в условиях нестабильной экономической ситуации. В результате, по их мнению, обесценивается российский рубль и беднеют рядовые россияне.