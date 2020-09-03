Россиян оставят без выгодных кредиток 

Опрошенные «Праймом» эксперты заявили , что банки ужесточат условия по выдаче кредитных карт из-за роста «плохой» задолженности.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), к августу кредитки стали лидерами по реструктуризации среди всех банковских продуктов России: на них пришлось 62 процента от всех реструктуризаций.

По мнению аналитиков, это связано с ухудшением качества кредиток. Эксперты считают, что банки и дальше будут ужесточать свои требования к владельцам таких карт, чтобы избежать просрочек.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что банки начнут выдавать кредитки с меньшим лимитом и увеличенным процентом.

Главный аналитик ГК «Алор брокер» Алексей Антонов заявил, что также банки станут осмотрительнее выбирать кандидатов на оформление кредиток.

Как сообщал «Рамблер», бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что в июне 2020 года на фоне пандемии доля кредиток с проблемными долгами достигла почти 14 процентов. За первый месяц лета кредиток, платежи по которым не поступали более двух месяцев, стало 13,7 тысячи.