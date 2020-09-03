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Налог на Avito: Минфин поставил точку 

Вероника Полынина 1 час назад
Налог на Avito: Минфин поставил точку
Фото: РИА Новости
Минфин России опроверг информацию о введении новых налогов на продажу подержанных вещей на интернет-площадках, сообщает «Москва 24».

«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Авито) и социальных сетей», — сказали в ведомстве.

Минфин пояснил, что доходы от продажи старых вещей в большинстве случаев меньше расходов, произведенных на их покупку. Кроме того, граждане, как правило, не уплачивают налоги, поскольку Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет.
Многодетных россиян хотят освободить от главного налога
Ранее, как сообщал «Рамблер», газета «Ведомости» рассказала о планах Минфина ввести налог в 13% на продажу б/у вещей одним человеком другому, в том числе с помощью соцсетей и интернет-площадок с объявлениями. По данным издания, новый налог мог бы пополнять бюджет на 80 миллиардов рублей ежегодно.
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Личный счет , Минфин , Ведомости
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