Россияне разоряют фитнес-клубы

Россияне в период самоизоляции привыкли заниматься спортом дома: спрос на спорттовары продолжает расти, а выручка несетевых фитнес-центров по итогам августа оказалась на 30% ниже прошлогодней, подсчитал оператор онлайн-касс «Эвотор».

По данным «Эвотора», после снятия коронавирусных ограничений в стране не смогло открыться 37% несетевых спортивных клубов. Фитнес-центры, возобновившие свою работу, закрыли август с выручкой на 30% меньше, чем в прошлом году.

Паттерн поведения россиян во время локдауна изменился — многие по-прежнему предпочитают заниматься спортом дома, в результате чего выручка магазинов спортивных товаров в августе превысила прошлогоднюю на 24%, а магазинов спортивного питания — на 14%, отмечают аналитики.

«По спросу на услуги фитнес-центров ударили сохранение режима удаленной работы и релокация за город, снижение платежеспособности населения, а также опасения заражения — все это стало основными причинами сокращения потребительской активности», — говорит генеральный директор «Эвотор» Андрей Романенко.

Он также отмечают, что в режиме стопроцентной загрузки спортцентры не могут работать из-за жестких требований Роспотребнадзора , а опасения второй волны пандемии тормозят продажи абонементов.

В столице по-прежнему не работает почти треть (31%) несетевых спортивных центров, несмотря на то, что ограничения с работы сегмента власти сняли еще 23 июня. Так, выручка московских спортцентров в августе оказалась на 39% меньше год к году. В Санкт-Петербурге, где фитнес-центрам разрешили работать с 6 июля, оборот снизился меньше, на 33%, хотя на конец августа в городе все еще не работало 45% точек. Самая сложная ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе, где работу фитнесов разрешили только с 17 августа: их выручка по итогам месяца была на 61% ниже год к году.

Трудности испытывают и крупные игроки рынка: в сети фитнес-клубов X-Fit клиентская активность в августе упала на 25-30%, а выручка — на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Газете.Ru» директор X-Fit в России Ирина Троска.

«Спрос на фитнес-услуги сильно упал. В этом есть несколько основных причин — сохранение опасений заразиться коронавирусной инфекцией, ожидания второй волны пандемии и возобновления режима самоизоляции, а также потеря многими стабильного дохода или существенное его снижение», — говорит представитель X-Fit.

Она отмечает, что отрасль понесла огромные потери, и сохраняющаяся экономическая нестабильность не дает возможности быстро наверстать время простоя. По прогнозам экспертов сети, потребуется не менее полутора лет работы, чтобы вернуться на докризисный уровень.

«Безусловно, три месяца простоя не могли не сказаться на бизнесе, и несмотря на все наши усилия, процесс восстановления потребует времени. Не все оказались готовы быстро перейти от самоизоляции к активным походам в фитнес-клуб: в августе поступления снизились на 20% год к году», — сообщил «Газете.Ru» представитель сети, добавляя, что активность постоянных клиентов также держится ниже прошлых периодов, хоть и клиентская база остается на хорошем уровне.

Самой «острой» проблемой Ирина Троска называет то, что растет процент заявок на возврат денежных средств за ранее приобретенные карты.

«Осуществлять возвраты после трех месяцев простоя практически невозможно — необходимо время и выручка, чтобы справиться с этой задачей», — отмечает представитель X-Fit.

Ирина Троска рассказывает о том, что некоторым клиентам доставляет неудобства заниматься по предварительной записи в конкретную зону клуба (вынужденная мера для соблюдения правил Роспотребнадзора), кто-то привык заниматься дома, поэтому часто клиенты отказываются от тренировок в зале. В связи с этим в X-Fit стали предлагать комбинированные карты, в которые входят как онлайн тренировки, так и возможность посещения фитнес-клубов. Кроме того, в сети сохранили бесплатные онлайн-тренировки в Instagram и на YouTube-канале, которые, по словам представителя X-Fit, остаются востребованными, хоть и после снятия карантина число зрителей снизилось на 60-70%.

Ежедневные онлайн-тренировки в соцсетях проводят и World Class в связи с сохранением спроса: «Конечно, цифры меньше, чем во время самоизоляции, но это было неизбежно. Кто-то вернулся к „живым“ походам в фитнес-клубы, кому-то сложно совместить работу в офисе и тренировки», — объяснили в пресс-службе сети.