Названы регионы с самой высокой зарплатой

Эксперты по найму персонала изучили более 30 тысяч самых популярных вакансий для массового персонала, опубликованных в августе, и определили субъекты РФ с наиболее высокими зарплатами для представителей таких специальностей.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва» Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Чаще всего в последний летний месяц работодатели искали сотрудников на вакансию комплектовщика. Больше всего готовы платить им в Краснодарском крае — до 87 тысяч рублей в месяц. В Ульяновской области комплектовщик может рассчитывать на 79 тысяч, в Москве – на 75 тысяч рублей.

Таксистам в Магаданской области готовы платить до 108 тысяч рублей ежемесячно, до 106 тысяч — на Камчатке и до 101 тысячи – в Москве.

Грузчики могут заработать до 69 тысяч рублей в месяц в Ямало-Ненецком автономном округе, 63 тысячи — в Москве и до 60 тысяч рублей — в Карелии.

Разнорабочим готовы платить до 125 тысяч в Мурманской области, в Республике Марий Эл — до 105 тысяч рублей, в Иркутской области — до 93 тысяч рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».