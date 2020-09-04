Пипл схавает: пенсионный возраст повысят еще раз 

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В период с 2023 по 2027 гг. российские власти произведут очередное повышение пенсионного возраста, полагая, что «пипл схавает», заявил «Свободной прессе» экономист Владислав Жуковский . По его мнению, наивно полагать, что «людоедская» пенсионная реформа закончилась, когда «она только начинается».

Опрошенные журналистами эксперты, анализируя текущую экономическую ситуацию, пришли к выводу, что российских пенсионеров ждут не очень радужные перспективы.

В частности, эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что уже в 2024-2025 годах пенсионная реформа скорее всего получит продолжение, поскольку при текущем положении дел через 10 лет обеспечить всех пенсионеров выплатами будет невозможно.

«Если наша экономика не будет сильно и быстро развиваться, а станет по-прежнему демонстрировать небольшой рост, то ПФР не сможет выполнять свои обязательства», — констатировал аналитик.

Меры могут быть самыми кардинальными, считает член Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Например, очередное повышение пенсионного возраста. По словам эксперта, предыдущее увеличение границ по выходу на заслуженный отдых россияне «проглотили», что дает основание властям полагать, что граждане «схавают» еще одно нововведение.

«Власть не ощущает дна, не видит берегов. В период с 2023 по 2027 годы пенсионный возраст повысят ещё», — подчеркнул Жуковский.

Резюмируя, он отметил, что многие думают, что пенсионная реформа в России закончилась, хотя, по его мнению, «всё только начинается».