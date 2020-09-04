Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на овсянку достигли своего исторического максимума.

«Я здесь ничего не вижу страшного. К сожалению, действительно, это сезонная проблема урожая. Главное, чтобы не было фатального снижения урожая, как было в 2010 году во время жары, когда Алтайский край практически не дал гречку. Тогда у нас было повышение цены на гречку чуть ли не в три раза», — отметил Остапкович.

Эксперт предположил, что произойдёт «вялотекущее временное повышение» цен, но это, по его мнению, будут «десятые, если не сотые доли процентов».

«Я думаю, что ситуация стабилизируется. Потому что это не настолько дефицитный товар, даже небольшой неурожай не может повлиять на крупное смещение цен и, тем более, на инфляционный процент», — заключил специалист.

Ранее РБК со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка сообщил о том, что цены на овсянку достигли своего исторического максимума.

Отмечается, что в августе закупочные цены на хлопья «Геркулес» (тип продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад в августе они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.