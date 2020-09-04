Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.95
$
75.24
88.85
89.10
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
44.37
–0.11 Золото
1938.40
–0.01 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1852
–0.0008
20.08
1.1861
01.09
24.08
10.08

Эксперт прокомментировал рост оптовых цен на овсянку 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на овсянку достигли своего исторического максимума.

«Я здесь ничего не вижу страшного. К сожалению, действительно, это сезонная проблема урожая. Главное, чтобы не было фатального снижения урожая, как было в 2010 году во время жары, когда Алтайский край практически не дал гречку. Тогда у нас было повышение цены на гречку чуть ли не в три раза», — отметил Остапкович.

Эксперт предположил, что произойдёт «вялотекущее временное повышение» цен, но это, по его мнению, будут «десятые, если не сотые доли процентов».

«Я думаю, что ситуация стабилизируется. Потому что это не настолько дефицитный товар, даже небольшой неурожай не может повлиять на крупное смещение цен и, тем более, на инфляционный процент», — заключил специалист.

Ранее РБК со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка сообщил о том, что цены на овсянку достигли своего исторического максимума.
Отмечается, что в августе закупочные цены на хлопья «Геркулес» (тип продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад в августе они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
RT на русском: последние новости
В России выросли оптовые цены на овсянку В России выросли оптовые цены на овсянку В Госдуме прокомментировали идею отменить имущественный налог ряду семей В Госдуме прокомментировали идею отменить имущественный налог ряду семей Продажи на «Авито» и «Юле» обложат налогом Продажи на «Авито» и «Юле» обложат налогом
Комментарии 57
Личный счет , Видео , Георгий Остапкович , ВШЭ , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Успокоительные Набиуллиной — всего лишь пшик»
«Успокоительные Набиуллиной — всего лишь пшик»
Россия и Белоруссия приготовились к «важнейшей вехе»
Россия и Белоруссия приготовились к «важнейшей вехе»
Американские богачи резко обеднели
Американские богачи резко обеднели
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение